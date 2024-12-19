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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Киеве посмотрели пресс-конференцию Путина и заявили, что Украина готова мириться только на своих условиях
Да хватит уже людей смешить, в конце-то концов! Что скажут — то и будете делать.

Хоть на Украине и любят делать вид, будто их совершенно не интересует, какие заявления делает российское высшее политическое руководство, но реальность диаметрально противоположная. Заявления российского руководства в Киеве не просто слышат, но и слушают. Так, сегодня Путин в рамках «Прямой линии» заявил, что Россия готова вести переговоры с Украиной только в случае легитимизации её политического руководства, и только на российских условиях.

Собственно, спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук отреагировал на этот комментарий главы российского государства и заявил, что Украина тоже готова вести переговоры с Россией, но только на своих, украинских условиях. По словам Стефанчука, в этом конфликте Украина «является жертвой», а Россия — «агрессором», поэтому, дескать, условия мира будет определять жертва.

Мы, конечно, никогда не сомневались в исключительно низкой юридической, дипломатической, да и какой бы то ни было вообще подготовке украинских функционеров, но всегда, всю жизнь работало, работает и будет работать правило, по которому условия ставит победитель в вооружённом конфликте. Кто будет победителем в специальной военной операции, сегодня нет сомнений уже даже у коллективно-западной прессы, и это, если что, не Украина.

Так что, если резюмировать заявления Путина и Стефанчука, то России придётся продолжать вести боевые действия до полного выполнения всех условий СВО. Ну, или пока в Киеве не сменится власть на ту, которая признает сложившуюся объективную действительность и не подаст признаков здравомыслия. При этом необходимо понимать, что Украина для России глубоко вторична. Ключевой причиной начала СВО было военное освоение территории Украины Североатлантическим альянсом и отказ США с НАТО от формирования новой архитектуры европейской безопасности, которую РФ предложила в декабре 2021 года. По сути, итогом данного конфликта для России должно стать выполнение всех целей спецоперации плюс создание новой архитектуры уже не европейской, а мировой безопасности. Ставки-то выросли, и позиция России многократно усилилась. Значит, можно и нужно требовать большего.

#россия #украина #политика #боевые действия
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