И только на условиях России. Они же «Стамбул».

Вопрос завершения украинского кризиса, несмотря на то, что исход специальной военной операции в любом случае очевиден, дело лишь во времени, по-прежнему остаётся крайне тяжёлым. Причина в следующем: киевское политическое руководство мало того, что полностью утратило легитимность и, как следствие, право участвовать в переговорах с российской стороной, так ещё и бесконечно повторяет мантры и сказки про какие-то «свои условия».

Условия, как вы понимаете, всегда ставит победитель в конфликте, а кто будет победителем в украинском кризисе, предельно понятно. Собственно, с нынешним политическим руководством в Киеве всё тоже понятно, однако из дипломатических соображений российское политическое руководство мосты предпочитает не сжигать, поэтому делает крайне осторожные заявления. Так, сегодня президент России Владимир Путин в рамках «Прямой линии» заявил, что Москва готова к переговорам с Украиной, причём даже с Зеленским, но только в том случае, если он пойдёт на выборы, на которых подтвердит свою легитимность.

Как вы понимаете, здесь и кроется основная уловка. Если Зеленский пойдёт на выборы, то есть вероятность, близкая к абсолютной, что украинское общество не простит ему всего, что он натворил за последние три года, и переизбран он не будет. Проще говоря, в Кремле, по сути, если опустить все дипломатические фразы, рассматривают только реальную смену власти на Украине, после чего и могут быть возможны какие бы то ни было переговоры.

А вот темой переговоров, добавил Путин, станут «Стамбульские соглашения» с учётом всех сложившихся реалий «на земле». Проще говоря, Украина обязана быть демилитаризована, денацифицирована, нейтрализована, и обязана будет признать сложившуюся территориальную действительность. Причём не просто признать, а ещё и призвать сделать то же самое весь остальной мир на уровне ООН. Чтобы обновлённые политические карты выпускались во всём мире и безо всяких «но».