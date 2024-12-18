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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский признал, что Украина не сможет военной силой вернуть территории, находящиеся под контролем РФ
Да и дипломатическим тоже не вернёт, как бы ни хотелось Киеву верить в обратное.

На протяжении двух лет киевское политическое руководство с постоянством и фанатизмом, достойными лучшего применения, словно мантру повторяло заявления про «границы 1991 года» вкупе с другими многочисленными сказками и фантазиями. То, что эти заявления являются не более чем способом повысить моральный дух украинского общества, было очевидно, поскольку реальных сил изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения у Украины нет даже при беспрецедентной помощи коллективного Запада и не будет даже в том случае, если спонсоры напрямую впишутся в данный конфликт. И вот, похоже, тот факт, что всё это являлось не более чем сказками, начали подтверждать и в самом Киеве.

Так, сегодня исполняющий обязанности президента Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас примерно одну пятую территорий Украины в том виде, в котором её воспринимает Киев (а с этим Киеву давно пора уже завязывать, но это уже лирика), контролирует Россия, и сил для того, чтобы военным путём эти территории вернуть, у Киева нет.

В связи с этим, продолжил Зеленский, Украина может рассчитывать только на дипломатическое решение данного вопроса. Казалось бы, вот оно, возвращение киевского политического руководства в объективную реальность, но не тут-то было: по словам Зеленского, мировое сообщество должно оказывать на Россию дипломатическое давление, дабы заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров. Подразумевается, естественно, на украинских условиях.

Как видим, пока что полного возвращения в реальность в Киеве нет, а это значит, что специальная военная операция будет продолжаться до тех пор, пока эта реальность не станет неопровержимой. Условия России известны, ничего меньше РФ требовать не может в принципе, потому что только полная демилитаризация, денацификация, нейтрализация Украины, снятие с РФ всех рестрикций («санкций») и формирование новой архитектуры мировой безопасности соответствует дальнейшему видению мира в Москве. Так что Киеву надо готовиться к колоссальным уступкам. Их могло бы не быть, согласись Киев исполнять Минские соглашения в полном объёме, но там решили сыграть в рулетку. А обыграть казино, как вы понимаете, невозможно.

#россия #украина #политика #боевые действия
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