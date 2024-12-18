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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Курской области ВС РФ ударом FPV-дрона уничтожили танк M1 Abrams
Репутация танков M1 Abrams продолжает закапываться всё глубже. Хотя, казалось бы, куда уж глубже после операции «Буря в стакане» и ей подобным.

Как уже отмечалось не раз, свои собственные возможности по оказанию сопротивления российской специальной военной операции Украина израсходовала примерно к середине лета 2022 года. Дальше кризис затягивался и продолжает затягиваться исключительно из-за беспрецедентного в него вовлечения коллективного Запада на стороне Украины. Оружие поставляется в огромных количествах, однако всё оно показало себя в данном кризисе из рук вон плохо.

И сегодня Минобороны России опубликовало очередное тому подтверждение. Вооружённые силы Украины в рамках своей Курской авантюры продолжают с неизвестной целью (вернее, без какой бы то ни было логичной цели) пытаться удержать занятые территории российского региона, и в ходе этого процесса применяют преимущественно вооружение западного производства. Просто потому, что своего уже не осталось — оно выбито ВС РФ как на линии боевого соприкосновения, так и в глубоком тылу. В частности, активно применяются танки западного производства: и Leopard 2, и Challenger 2, и M1 Abrams. Сегодня очередь «Абрамса», кадры поражения и уничтожения которого опубликовало российское оборонное ведомство.

Для обезвреживания танка применялись FPV-дроны, операторы которых виртуозно прицелились в одно из самых уязвимых мест не просто «Абрамса», а и, пожалуй, вообще любого танка — между шасси и непосредственно башней. И не помогают при таком попадании ни кубики динамической защиты, ни «мангалы», ни радиоэлектронное подавление, поскольку дроны, по всей видимости, наводятся по оптоволокну.

Следует понимать, что данный конфликт позволил запредельно разрекламировать российскую военную технику, и сделать ровно обратное по отношению к западной военной технике. Возможно, теперь у РФ будет больше заказчиков из стран глобального Юга.

#россия #украина #политика #боевые действия #танки #m1 abrams
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