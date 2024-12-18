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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Действия Запада создают риски применения Россией ядерного оружия — замглавы МИД РФ
Об этом надо повторять, не прекращая, пока западная общественность не начнёт, наконец, понимать, к чему её ведёт её политическое инфантильное руководство.

Как вы прекрасно знаете, украинский кризис постоянно эскалируется, причём делается это исключительно руками Киева и западных столиц, которые не хотят принимать объективную реальность (собственное поражение во всех аспектах). России на эту эскалацию приходится отвечать, и если процесс отрыва Запада от реальности не остановится, то возвращать его в эту реальность может прийтись с использованием последнего аргумента — оружия Судного дня.

Об этом сегодня прямым текстом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, прокомментировавший, что безрассудные действия Запада создают всё большие риски применения Россией ядерного оружия.

«В результате всё более безрассудных действий Запада создаются осязаемые риски перехода ситуации к состоянию, когда в практической плоскости может встать вопрос о применении ядерного оружия. Причём не умозрительно, как говорится, волюнтаристски, а в полном соответствии с задекларированными нами доктринальными установками», — заявил Рябков.

Стоит отметить, что Рябков регулярно выступает как своеобразный «ястребиный» рупор МИД России, делая жёсткие заявления, которые непосредственно глава внешнеполитического ведомства России позволить себе, исходя из дипломатических соображений, не может. И относиться к этим заявлениям следует максимально серьёзно, ведь если этого не сделать, то можно в одночасье оказаться в страшной реальности и невосполнимой действительности. В конце концов, бесконечно испытывать терпение, словно бандит, со словами «А что ты сделаешь? А? А что? А если я так, то что?», не получится — можно неиллюзорно получить удар, от которого повылетают зубы, сломаются лицевые кости и будут нанесены прочие непоправимые повреждения. Метафорически выражаясь, естественно.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #нато #психиатрия
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