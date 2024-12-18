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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Европа обсуждает возможность отправки 100-тысячного военного контингента на Украину
Вы у России разрешение спросили? А то ведь прилетит — как потом объясняться перед своими гражданами будете?

Украина свой конфликт проиграла, и если бы не беспрецедентная военная и экономическая поддержка коллективного Запада, формально произошло бы это ещё примерно летом 2022 года. Понятно, что в Киеве признавать реальность не хотят, поэтому продолжают за счёт украинцев оказывать сопротивление российской специальной военной операции, лишь бы затянуть кризис ещё на несколько месяцев, а если повезёт — на год с лишним. Вот только в Европе в сценарий того, что ВСУ будут способны продолжать оказывать сопротивление, верят всё меньше, в связи с чем постоянно поднимаются темы, по сути, прямой и неприкрытой интервенции коллективного Запада в данный конфликт на стороне Украины.

Так, согласно появившемуся на страницах агентства Reuters материалу, европейские страны рассматривают возможность отправки на Украину до ста тысяч военнослужащих в качестве миротворцев в случае прекращения огня или заключения мирного соглашения. Откуда Reuters берёт эту информацию, не вполне ясно, и вот почему: агентство уточняет, что в состав «миротворцев» войдут военнослужащие Германии, Франции, Италии, Польши и других стран, однако целый ряд государств, включая упомянутые Германию и Польшу, в частности, утверждали, что категорически против отправки своих войск на Украину под тем или иным соусом.

В любом случае, для отправки миротворческого контингента на Украину необходимо обязательно получить на то разрешение Российской Федерации, потому что в противном случае «миротворцы» будут восприниматься исключительно как интервенты, и по ним будут нанесены массированные удары всеми средствами поражения с предупреждением Западу о том, что «возникать» по этому поводу ему не стоит, иначе будет ему же дороже. А сомневаться в том, что Россия не приемлет никаких «миротворцев», тем более западных, не приходится.

Условия России давно известны: демилитаризация Украины, её денацификация и нейтрализация, признание новых территориальных реалий, снятие с России всех западных рестрикций, формирование новой архитектуры евразийской безопасности. Ничто меньшее в нынешнем положении дел даже обсуждать нельзя: слишком уж всеобъемлющее у РФ преимущество в данном конфликте во всех его аспектах. Поводов для уступок со стороны Москвы нет. Что же до миротворчества, то оно нужно, когда стороны конфликта сами не в состоянии разрешить кризисные явления. У России же возможностей по принуждению Украины к миру и реальности — предостаточно. Была бы лишь политическая воля их в полной мере использовать.

#россия #украина #политика #боевые действия
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