Ставка на электромобили и здесь не сыграла.

Замедление спроса на электромобили вынуждает Porsche корректировать стратегию и сокращать расходы. Компания сомневается в успехе флагманского электрического кроссовера K1 и может отложить его запуск, перенеся с 2027 года на более поздний срок. Рассматривается вариант создания K1 с ДВС, что потребует переработки проекта.

Вместо ставки на электромобили Porsche сосредоточится на модернизации бензинового Cayenne. Вместе с Volkswagen компания может разработать новую платформу для моделей с ДВС, на которой будут созданы высокомаржинальные кроссоверы и, возможно, новое поколение Panamera.

Производство электрического Taycan уже сокращено — завод в Цуффенхаузене перешёл на односменный режим. Дальнейшее сокращение, вплоть до полной остановки, возможно в 2025 году. Porsche рассматривает перенос производства Taycan в Лейпциг, чтобы освободить место для цеха по производству эксклюзивных версий 911. Выход полностью электрического 718 задерживается из-за проблем с поставщиками и технических сложностей.

Глобальные продажи Porsche за девять месяцев 2024 года упали на 7%, до 242 722 автомобилей. Наибольшее падение — в Китае (-29%), где модели Porsche проигрывают конкуренцию местным производителям. Компания сокращает сбытовую сеть в Китае. В связи со снижением спроса на электромобили и инвестициями в разработку моделей с ДВС, Porsche может сократить до 8000 рабочих мест в Германии.