Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ.

Хотя зенитные ракетные системы/комплексы С-500 «Прометей» разработаны и начали серийно производиться уже сравнительно давно, скорость, с которой происходит их непосредственно поставка в войска, оставляет желать, мягко говоря, сильно лучшего. В частности, сегодня начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что в России завершается формирование первого полка, укомплектованного С-500.

На сегодняшний день С-500 «Прометей», также известный, как 55Р6М «Триумфатор-М», является самой совершенной из серийно выпускаемых в России зенитных ракетных систем средней и большой дальности.

ЗРС С-500 «Прометей» может отслеживать до ста целей, одновременно осуществляя поражение до десяти целей, на расстоянии до пятисот километров и на высоте до двухсот километров. Проще говоря, при необходимости огонь «Прометея» можно использовать для испепеления спутников противника даже на низкой околоземной орбите.