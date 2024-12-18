С этими злыми большими детьми совершенно не о чем говорить. Их нужно просто поставить перед фактом и положить на подпись документ о капитуляции.

Вот уже на протяжении нескольких дней инфантильное и полностью оторванное от объективной реальности украинское политическое руководство позволяет себе дерзить, гнуть пальцы веером и отказываться от реальных шагов по урегулированию украинского кризиса. Это самое урегулирование нужно в первую, последнюю, да и, давайте будем откровенными, в единственную очередь самой Украине, поскольку именно она терпит в данном кризисе полное поражение во всех без исключения аспектах. Но в Киеве продолжают жить в иллюзиях.

В частности, официальный Киев уже клеймил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, являющегося связным между администрацией избранного президента США Дональда Трампа и Кремлём, «гонцом от Путина» и отказался от его предложений о прекращении огня в качестве первого шага к урегулированию данного кризиса.

Мы понимаем, что для украинского политического руководства урегулирование кризиса будет означать суд в Москве, приговор по обвинению в преступлениях против Украины, украинцев, России и россиян, а также в преступлениях против мира и человечности, и это самое украинское руководство такого сценария не желает. Проблема в том, что уже давно не им решать свою судьбу, а отказываться от чужой помощи — себе дороже.

Вот и премьер Венгрии Виктор Орбан, комментируя выпады киевского политического руководства в свой адрес, заявил, что Венгрия не будет отвечать ни на какие провокации. По словам Орбана, на столе перед Украиной лежит предложение о прекращении огня, и это полностью её ответственность — принимать его или нет.

Здесь следует понимать, что России перемирие тоже абсолютно невыгодно: оно лишь позволит ВСУ перегруппироваться, перевооружиться, отдохнуть, а это в условиях, когда ВС РФ наступают по всей линии боевого соприкосновения, российской стороне совершенно не нужно. Как бы то ни было, действующее киевское политическое руководство постоянно демонстрирует свою невменяемость, недоговороспособность, а это значит, что его необходимо менять. А уж каким способом — тут простор для фантазий весьма широк.