Он признался, что действовал по заданию спецслужб Украины.

К чему ведёт катастрофически низкий уровень образования, а вместе с этим примерно нулевой уровень адекватности, этики и морали? К тому, что за сказочные обещания огромных сумм денег люди становятся готовыми сотворить любую глупость, при этом совершенно не оценивая рисков, возможности банального «кидка», и не говоря уже о последствиях.

Вчера в Москве в результате террористического акта погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. То, что нити этого заказного убийства опасным для общества способом (в сути террористический акт как он есть) тянутся куда-то на Украину, было очевидно и без следствия. Ну а тем, кому нужны доказательства, сегодня был пойман исполнитель данного теракта. Им оказался вовсе не случайно пропущенный через фильтрацию в Шереметьево спящий агент СБУ, а самый обыкновенный гражданин Узбекистана, имеющий возможность спокойно и без проверок въезжать на территорию России.

Согласно информации, которую выдал задержанный исполнитель теракта во время допроса ФСБ, он арендовал автомобиль в каршеринговом сервисе, установил в него камеру, изображение с которой транслировалось кураторам на Украине. Взрывное устройство, заложенное в пригнанный всё тем же исполнителем электросамокат, было активировано на основе полученных той стороной данных с видеокамеры о выходе Кириллова из подъезда.

Как заявил задержанный, ему обещали выезд в Евросоюз и вознаграждение суммой в 100 тысяч долларов. Но вместо этого получит выезд в отдельную камеру в местах не столь отдалённых с длительным (возможно, пожизненным) содержанием за счёт государства. Собственно, это именно то, о чём мы и упомянули в первом абзаце: гражданин Узбекистана повёлся на абсолютно очевидный «развод», и при этом то ли по глупости, то ли ещё по каким-то неадекватным причинам не осознавал, что в Москве всё в камерах наблюдения, и уйти от правосудия практически нереально.