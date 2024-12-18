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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Jeep вернул внедорожнику Wrangler V6 автоматическую коробку передач
Ранее на нём была только механика. Но вряд ли вы увидите такую машину на наших дорогах.

Jeep, входящий в состав Stellantis, оперативно отреагировал на просьбы клиентов и вернул 8-ступенчатую автоматическую коробку передач для Wrangler с двигателем Pentastar V6 объемом 3,6 литра (289 л.с.).

Ранее, с переходом на 2025 модельный год, для этого двигателя была доступна только 6-ступенчатая «механика», что вызвало недовольство покупателей. АКПП предлагается как опция за $4500 (примерно 470 700 рублей). Компания не объяснила причины первоначального отказа от этой популярной конфигурации.

Напомним, что актуальный Jeep Wrangler четвертого поколения (JL) дебютировал в 2017 году и был обновлен в 2023-м. В сентябре 2024 года Jeep анонсировал Wrangler 2025 модельного года. Помимо возвращения 8АКП для версии с V6, внедорожник получил и другие изменения.

В список обновлений вошли электростеклоподъёмники и центральный замок для всех комплектаций, включая базовую. Ранее эти опции были доступны только начиная с версии Sport S. Также появился новый цвет кузова – оливково-серый «’41» и активная система вентиляции салона с функцией проветривания перед поездкой, управляемая через мобильное приложение.

8-ступенчатый «автомат» по-прежнему доступен для 2,0-литровой турбочетверки в составе гибридной установки Wrangler 4xe и для 6,4-литрового V8 Hemi в версии Rubicon 392.

Цены на трехдверный Wrangler 2025 модельного года в США начинаются от $32 690 (около 3,35 млн рублей), пятидверный вариант – от $37 290 (примерно 3,82 млн рублей). Топовая версия Rubicon X стоит от $57 500 до $62 000 (примерно 5,89 – 6,35 млн рублей).

#автомобили #jeep #wrangler v6
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