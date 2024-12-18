Для ребят с комплексами и без.

Zhengzhou Nissan, совместное предприятие Nissan и Dongfeng, официально представило новый пикап Z9 (в некоторых китайских СМИ упоминается название Yunye Z9). Главной «изюминкой» дизайна стали Т-образные фары, дневные ходовые огни которых образуют стилизованную букву Z. Массивная решетка радиатора и внушительные бамперы дополняют образ. Официальные изображения намекают на несколько вариантов оформления передней части, которые будут предложены покупателям.

Z9 сертифицирован с двумя двигателями: 2,0-литровым бензиновым турбомотором (258 л.с.) и 2,3-литровым турбодизелем (190 л.с.). Полный привод, разумеется, входит в стандартную комплектацию. Китайские автомобильные издания сообщают о планах по выпуску электрифицированных версий – гибридной или полностью электрической – в будущем.

Внутреннее убранство Z9 пока официально не показано, однако шпионские снимки раскрывают некоторые детали. Среди них – отдельные экраны приборной панели и мультимедиа, блок физических кнопок под центральным дисплеем и двухъярусный центральный тоннель.

Автомобиль имеет внушительные габариты: длина – 5520 мм, ширина – 1960 мм, высота – 1950 мм, колесная база – 3300 мм. Размеры грузовой платформы: 1520/1600/550 мм. Как и другие модели Zhengzhou Nissan, Z9, вероятно, построен на раме.

В России автомобили Zhengzhou Nissan продаются под брендом Oting. В настоящее время представлен рамный внедорожник Paladin (перелицованный Nissan Terra) и вскоре ожидается выход «пикап-хардтопа» Palasso на базе Dongfeng Rich 6. Не исключено, что Z9 также появится на российском рынке. Выход пикапа на китайский рынок запланирован на 2025 год.