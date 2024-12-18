Интересный дизайн.

На индонезийском рынке в начале 2025 года появится необычный автомобиль – семиместный универсал Toyota Hilux Rangga SUV. Созданный на базе пикапа Hilux Champ (в Индонезии известного как Hilux Rangga), он удивит покупателей своеобразным дизайном, фотографии официально представила компания Toyota Astra Motor.

Цена новинки составит от 400 до 500 млн индонезийских рупий ($26 000 - $32 500), что относительно дорого, учитывая небольшой объем производства – около 50 машин в месяц. Это связано с тем, что сборка, по информации CNN Indonesia, будет осуществляться вручную местной компанией New Armada. В будущем Toyota Astra Motor планирует сотрудничать с другими производителями, возможно, с иным дизайном и названием модели.

Под капотом Hilux Rangga SUV будут устанавливаться те же двигатели, что и на пикапе Hilux Rangga: бензиновый 2,0-литровый мощностью 139 л.с. (183 Нм) и 2,4-литровый турбодизель на 149 л.с. (400 Нм). В качестве трансмиссии предлагается 5-ступенчатая «механика», а для топовой дизельной версии – 6-ступенчатый «автомат». Сам пикап Hilux Rangga в Индонезии продается по цене от $12 300 до $19 500.

В основе Hilux Rangga SUV лежит рамная платформа IMV, которая, теоретически, поддерживает различные типы силовых установок, включая гибридные и электрические. Однако на данный момент автомобиль предлагается только с задним приводом, что ограничивает его проходимость на бездорожье.

Hilux Champ дебютировал в Таиланде в ноябре 2023 года. Этот бюджетный пикап, также построенный на раме, оснащен независимой пружинной передней и зависимой рессорной задней подвесками. Интерьер выполнен в простом, даже аскетичном стиле. В салоне Hilux Rangga SUV, идентичном кабине пикапа, предусмотрены места для семи человек (2+3+2).

На индонезийском автомобильном рынке Toyota занимает лидирующую позицию. Согласно данным GAIKINDO, с января по ноябрь 2024 года компания продала 268 288 автомобилей. Это на 8,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Второе и третье места занимают Daihatsu (155 062 шт., -13,4%) и Honda (92 327 шт., -21%) соответственно.