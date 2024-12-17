Еврофункционеры лезут повсюду. Кроме собственных стран, в которых происходят экономические коллапсы и политические кризисы.

По закону бумеранга в Евросоюзе в странах с наиболее невменяемыми политическими руководствами, хотевшими революции и обвала уровня жизни в России, происходят свои собственные политические кризисы и экономические коллапсы. Наблюдать за этой высшей справедливостью, не будем лукавить, приятно. Удивление вызывает разве что тот факт, что сами европейские функционеры озадачены и озабочены чем угодно, только не положением дел в Европе.

Так, новая глава так называемой Евродипломатии Кая Каллас, ранее занимавшая пост премьер-министра Эстонии, заявила, что диалог Европы с новыми сирийскими властями возможен, но для начала эти самые новые сирийские власти должны решить вопрос с российскими базами на территории Сирии. Проще говоря, ликвидировать их.

Ранее захватившие в результате свержения президента Башара Асада власть в Сирии экстремисты из запрещённых в России террористических организаций отмечали, что не намерены изгонять российских военных с территории страны и заинтересованы в том, чтобы российское военное, политическое и экономическое присутствие в Сирии сохранялось. И что-то нам подсказывает, что призывы различных еврофункционеров им глубоко безразличны. У Европы силы нет, есть только бесконечная иллюзорная вера в своё могущество, а слушают тех, у кого сила есть де-факто.