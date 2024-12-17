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Редакция
События в мире Михаил Андреев
РЖД представит первый модернизированный с использованием российских комплектующих скоростной поезд «Сапсан»
Была у Siemens возможность продолжать зарабатывать деньги на безграничном российском рынке, да всплыла.

Скоростной электропоезд «Сапсан» является совместным детищем «Российских железных дорог» (РЖД) и немецкой компании Siemens, которая, собственно говоря, и разработала для российских реалий данный поезд, снабжала его запчастями и готовила специалистов по их техническому обслуживанию. После того как Германию в приказном порядке заставили отказаться от нужного в первую и последнюю очередь самой Германии сотрудничества с РФ, Siemens в нарушение всех контрактов и договорённостей ушла с российского рынка, оставив РЖД наедине с «Сапсанами» и отечественными стремлениями к импортозамещению.

Что ж, по всей видимости, стремления всё-таки выливаются в определённые полезные действия. Так, РЖД заявила о том, что в честь пятнадцатилетия со дня запуска «Сапсанов», соединивших Москву с Санкт-Петербургом, будет представлен первый модернизированный полностью с использованием российских комплектующих электропоезд «Сапсан».

В рамках модернизации поезда были внесены изменения в условия комфорта. В частности, добавлена игровая зона для детей, установлены новые кресла в бизнес-классе, установлены разъёмы для зарядки портативных устройств, заменено освещение и обновлена отделка салона. Всё это, как следует из вышеуказанного заявления, произведено в России.

Необходимо понимать, что в первую очередь требуется наладить производство в России силового, тягового оборудования для скоростных электропоездов. Особенно с учётом того, что в перспективе нескольких лет между Москвой и Петербургом начнут курсировать поезда, которые будут преодолевать расстояние между двумя столицами всего за пару часов. То есть, будут передвигаться со скоростью, примерно вдвое превышающей скорость ставшего уже стандартным «Сапсана».

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