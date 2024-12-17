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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Стоимость акций «Газпрома» снизилась до минимума последних шестнадцати лет
Но если взглянуть на график, то в сути ничего особо не меняется.

После того как страны коллективного Запада, в данном случае Евросоюз, ввели незаконные рестрикции против России и, в частности, решили в ущерб самим себе отказаться от российских энергоносителей, акции «Газпрома» сначала взлетели до рекордных высот на фоне возникшего острейшего дефицита энергоносителей на рынке, затем начали снижаться до условно нормального уровня. И вот, сегодня акции «Газпрома» подешевели до минимума последних шестнадцати лет — до 106,97 рублей за одну единицу. Меньше было только в январе 2009 года, когда цена снижалась до 101 рубля.

Здесь сразу следует понимать, что данная стоимость акций для «Газпрома» предельно нормальная: если взглянуть на график стоимости акций за последние 16 лет, то акции «Газпрома» стабильно «болтаются» в районе 110—180 рублей. Проще говоря, поводов для паники пока нет. Даже наоборот: любители инвестиций могут попробовать рискнуть и приобрести акции «Газпрома» сейчас, пока они ещё дёшевы, и ждать, пока они не пойдут в рост.

#россия #финансы #экономика #«газпром»
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