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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Медведев призвал уничтожить военно-политическое руководство Украины в ответ на убийство генерала Кириллова
Почти три года уже российское общество не понимает, почему это самое военно-политическое руководство Украины сохранено и, более того, постоянно беспрепятственно принимает западные делегации.

Как уже отмечалось неоднократно, нельзя начинать боевые действия и при этом проводить их в режиме полумер, привязав самим себе одну руку к пояснице и прицепив к ногам кандалы. Последствия ведения конфликта в парадигме «тут бьём, а тут не бьём, а если бьём, то в рамках возмездия» приводят к повышению потерь в зоне боевых действий, а также к потерям в глубоком тылу. Так, сегодня в Москве в результате теракта, ответственность за который уже поспешили взять на себя украинские специальные службы, был убит начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

И вот, в рамках совещания по оборонным государственным контрактам зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что заказчики теракта понятны, и призвал в качестве ответа на убийство Кириллова уничтожить военно-политическое руководство Украины.

Почему речь об этом зашла только сейчас, откровенно говоря, непонятно. Равно как и непонятно, будет ли призыв Медведева услышан теми, кто принимают соответствующие решения. Российское общество с первых дней специальной военной операции недоумевает, почему военно-политическое руководство Украины сохраняется, ведь, по логике вещей, бить надо в первую очередь по голове — остальное само развалится. Понятно, что российскому обществу никто не докладывает обстановку во внешнеполитическом аспекте данного конфликта, однако развитие событий показывает, что излишняя гуманность по отношению к противнику стоит России потерь уже в собственных тылах, не говоря уже о линии боевого соприкосновения.

Следует помнить, что это далеко не первый и, очевидно, не последний теракт, совершённый украинскими спецслужбами на территории России. За три года были убиты общественные деятели, блогеры, военачальники, разработчики систем вооружений. Понятно, что в сути это на ход боевых действий и дальнейшее развитие событий не повлияет, но факт остаётся фактом. Что до необходимой жёсткости при ведении боевых действий, достаточно взглянуть на опыт Израиля, который не обращает внимание ни на кого, и уже ликвидировал главарей военизированных группировок в секторе Газа и Ливане, а также, по неподтверждённым данным, ответственен за авиационную катастрофу в Иране, в результате которой погибли президент и министр иностранных дел Исламской республики.

#россия #украина #политика #боевые действия
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