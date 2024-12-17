Речь идёт про максимальную скорость автопилота 3-го уровня Drive Pilot.

p>Автоконцерн Mercedes-Benz получил от Федерального управления автотранспортом Германии (KBA) разрешение на увеличение максимальной скорости работы своего автопилота Drive Pilot 3-го уровня до 95 км/ч. Обновлённая система выйдет на рынок весной 2025 года.

В отличие от автопилотов второго уровня, Drive Pilot 3-го уровня позволяет водителю, при соблюдении определенных условий, отвлечься от управления и заняться своими делами. Важно помнить, что в таких ситуациях нельзя спать, покидать место водителя, и необходимо быть готовым в любой момент перехватить управление. Если водитель не реагирует на требования системы, Drive Pilot самостоятельно остановит автомобиль, активирует аварийную сигнализацию, разблокирует двери и вызовет помощь.

Интересно, что на сегодняшний день именно Mercedes-Benz является единственным автопроизводителем, предлагающим легализованный автопилот третьего уровня для дорог общего пользования. Формально первым подобную систему представила компания Honda в 2021 году, выпустив 100 седанов Legend с системой Traffic Jam Pilot, которая не получила дальнейшего развития. Мерседесовский Drive Pilot поступил в продажу в 2022 году в качестве опции для S-класса и EQS, а в 2023 году получил одобрение в штатах Невада и Калифорния.

Mercedes-Benz намерен к концу десятилетия добиться от KBA разрешения на увеличение скорости работы Drive Pilot до 130 км/ч, чтобы автопилот мог двигаться наравне со среднестатистическими водителями на автобанах. На данный момент скорость системы ограничена 60 км/ч в Германии (64 км/ч в США), а активируется она только на автомагистралях, что делает её применимой в основном в пробках. Однако весной 2025 года, с увеличением скоростного лимита до 95 км/ч, Drive Pilot можно будет использовать и на свободных участках.

Для легализации Drive Pilot компания оснастила его высокоточной системой навигации, большим количеством сенсоров, включая радары и лидар, а также дублирующей тормозной системой, усилителем руля и резервным аккумулятором. В случае ДТП с автопилотом третьего уровня, ответственность в первую очередь возлагается на водителя, но её можно переложить на производителя, доказав некорректную работу системы. В противовес этому, автопилот Tesla FSD, по функционалу приближенный к 4 уровню, обходится без радаров и лидара, используя только камеры. Это позволяет ему строить сложные маршруты, но официально он имеет лишь 2 уровень. По этой причине водитель обязан постоянно контролировать дорожную обстановку.

В заключение следует отметить, что Mercedes-Benz, по всей видимости, осознает нерешенные этические и юридические противоречия, связанные с применением автопилота в сложных условиях за пределами автомагистралей, и поэтому пока не предоставляет информации о планах по адаптации системы для таких условий.