Необходимые законы принимаются с таким колоссальным «пингом», что даже странно.

Ужесточение законов, связанных с антироссийской деятельностью иноагентов, принимаются в России крайне медленно. То, о чём общественные деятели говорили с первого дня появления в России первоначальной версии закона об иноагентах, реализуется спустя годы (только вдумайтесь: годы). В частности, общественные деятели с первого дня говорили, что самое эффективное, что можно сделать по отношению к иноагентам — это полностью лишить их возможности получать доходы в России. И вот, только сегодня Госдума всё-таки приняла соответствующий закон.

В сути новый закон подразумевает, что иноагенты больше не смогут получать доходы в России от продажи движимого и недвижимого имущества или сдачи его в аренду, получать доходы от вкладов и дивиденды от долей в организациях, а также получать доходы от результатов брендов и интеллектуальной собственности, включая научные, литературные, музыкальные, художественные произведения, изобретения и товарные знаки. Судя по всему, получать стандартные заработные платы иноагенты при этом смогут.

Согласно поправкам в закон, непосредственно вести экономическую деятельность иноагент в России может, вот только для получения средств он будет обязан открыть специальный рублёвый счёт, на который доходы от вышеуказанной деятельности и будут поступать. Деньги будут поступать на этот счёт, а воспользоваться ими иноагент сможет только тогда, когда с него данный статус будет снят.

«Заработанные в России средства не должны использоваться против неё», — прокомментировал принятие нового закона председатель Госдумы России Вячеслав Володин.

Иными словами, быть иноагентом теперь не просто неудобно, но и крайне невыгодно: человек, по сути, критически ограничен в правах. Безусловно, существуют иноагенты, которым данный статус присвоен не то ошибочно, не то ещё по какой-то сомнительной причине, но их доля в общей популяции иноагентов невелика.