Когда прикажут — тогда и будете переговоры вести. Нашлись самостоятельные, можно подумать.

Когда мы упоминаем, что в военно-политическом руководстве Украины сидят экстремисты в прямом смысле этого слова, мы это делаем отнюдь не для риторического приёма. Экстремизм — это когда для достижения цели, причём абсолютно не важно, насколько она реалистична или бесконечно иллюзорна, объект не считается ни с чем: ни с ценой, ни с потерями, ни с последствиями, ни с чем бы то ни было вообще. Отрицательно окрашенный фанатизм. Собственно, именно таких деятелей коллективный Запад взрастил и посадил на руководящие посты на Украине, что мы и наблюдаем уже без малого три года в максимально активной фазе и почти 11 лет — в полуактивной.

Очередное подтверждение этому сегодня прозвучало из уст главы Офиса президента Украины Андрея Ермака в рамках Конгресса местных и региональных властей во Львове. По словам Ермака, переговоры о завершении конфликта и установлении «устойчивого мира» могут начаться только тогда, когда у России «не останется ресурсов продолжать войну».

Как вы понимаете, это заявление полностью лишено логики, поскольку ресурсы продолжать специальную военную операцию у России не закончатся хотя бы по той простой причине, что данный конфликт российским политическим руководством обозначен как экзистенциальный. Что же до киевских функционеров, то им легко говорить, ведь это не их дети и родственники сидят на «нуле» и истощаются в рамках данного конфликта с заведомо очевидным исходом. Своих детей и родственников эти функционеры предусмотрительно вывезли с Украины ещё за несколько недель до начала Россией специальной военной операции, поскольку точно знали, когда она начнётся и какие несуверенные решения Киеву придётся принимать под давлением своих спонсоров и кураторов с Запада.

В любом случае, принуждение Киева к миру и возвращение его из иллюзий в реальность будет осуществляться силовым способом. Пока что какие-то иные сценарии выглядят, к сожалению для Украины и её населения, исключительно как выдача желаемого за действительное. А ведь мир в первую и последнюю очередь нужен самой Украине, которая во всех аспектах «стачивается» в рамках данного конфликта.