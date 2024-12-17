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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Москве в результате теракта убит начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов
Последствия упорного нежелания (возможностей-то полно) ликвидации политического руководства и глав спецслужб противника.

Поскольку РФ обозначена коллективным Западом как противник, антагонист, то осуществляются все доступным Западу действия по нанесению России ущерба в самых разных аспектах. Причём эти действия идут последовательно: сначала были незаконные экономические рестрикции («санкции»), затем, когда они предсказуемо не сработали, началось нашпиговывание Украины оружием, теперь же, когда и этот вариант ровно также очевидно не сработал, началась стратегия террора и политических убийств.

И вот, сегодня в результате террористического акта в Москве был убит начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов вместе с его помощником. Согласно имеющимся данным объективного контроля, теракт произведён с помощью взрывного устройства, заложенного в припаркованный у подъезда электросамокат. Весьма циничный, но, надо признать, креативно организованный теракт: в Москве электросамокатов безумное количество, и они столь повсеместны, что никто не увидел в нём ничего подозрительного.

Формальным заказчиком являются специальные службы Украины, о чём уже начали трезвонить западные средства массовой информации, да и эти спецслужбы сами обнаглели от безнаказанности настолько, что и не скрывают своей причастности к произошедшему, однако надо быть крайне наивным человеком, чтобы «съесть» эту версию и сделать вид, будто теракт такого уровня осуществлялся без ведома западных кураторов и спонсоров Украины.

Разумеется, предотвратить все до последнего теракты невозможно, хоть российские силовые ведомства и пресекают тысячи различных актов террора и саботажа в год, но сегодняшнее событие в очередной раз демонстрирует, что оппонент России не гнушается никакими средствами, в то время как в том же Киеве до сих пор функционируют и политическое, и военное руководство, и специальные службы. В очередной раз перед нами демонстрация того, что нельзя вести вооружённый конфликт, добровольно привязав себе одну руку к пояснице, а вторую до сих пор держа в перчатке. Раз уж взялись за силовое принуждение противника к подчинению, надо это делать максимально активно, жёстко и бескомпромиссно.

#россия #украина #политика #боевые действия
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