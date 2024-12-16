Пока что под кодовым названием B-Plus Cross. Принадлежность к классу дешёвых городских кроссоверов установлена.

Казалось бы, самыми популярными новыми автомобилями из числа покупаемых в России являются кроссоверы. Люди берут их из соображений практичности: более высокий клиренс, наличие полного привода (в «китайцах» практически не встречается по причине экономии во всём, но тем не менее) — всё это вещи, которые на отечественном рынке «решают». Поэтому вдвойне, а то и втройне непонятно, почему в модельном ряду «АвтоВАЗа» имеются разве что две разновидности «Нивы», на которые смотреть-то жутко, не то что покупать их.

По всей видимости, в руководстве тольяттинского автогиганта тоже сопоставили элементарную статистику и пришли к редким для производителя правильным выводам. А именно: о подготовке к производству нового кроссовера. Пока что он существует только на бумаге, и то — под кодовым названием B-Plus Cross, из которого мы можем почерпнуть классовую принадлежность будущего автомобиля, но сам факт не может не радовать.

По словам главы «АвтоВАЗа» Максима Соколова, на конвейер новый кроссовер планируют поставить в первой половине 2026 года. Будет это совершенно новый автомобиль или же модернизированная локализованная версия Lada XRAY, производство которой прекратилось в 2022 году из-за проблем с поставками комплектующих на фоне незаконных западных антироссийских рестрикций («санкций»), на данный момент неясно.