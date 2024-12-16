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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин заявил, что экономическая ситуация в стране должна регулироваться не только ключевой ставкой
Открытый намёк ЦБ на то, что он перебарщивает.

Сейчас в России действует колоссальная, по сути, заградительная ключевая ставка — 21 %. Соответственно, конечные банки предлагают кредиты под ещё более высокие проценты, а это значит, что кредитование фактически намеренно делается неподъёмным. Связано это с тем, что в Центробанке считают уровень закредитованности российской экономики запредельным (и это так и есть на самом деле), из-за чего в отсутствие адекватного уровню закредитованности предложения непосредственно на рынке возникает жёсткая инфляция.

С точки зрения экономики решение логичное, однако взвинчивание ключевой ставки также приводит и к отрицательным эффектам: деньги уходят из экономики, оседают на депозитах, предприятиям не хватает средств для закупки нового оборудования, поскольку такие процентные ставки по кредитам невозможно поддерживать, взлетает стоимость ипотечных кредитов и многое-многое другое. Зачастую людям и предприятиям деваться некуда, поэтому разгон инфляции продолжается несмотря на попытки ЦБ с помощью ключевой ставки её остановить.

И вот, сегодня президент России Владимир Путин, встречаясь с представителями крупного бизнеса, с явным намёком в адрес действий ЦБ заявил, что «не ставкой единой жива экономика». Как добавил Путин, прежде всего на рынке должно быть предложение товаров. Чем больше предложение, тем ниже инфляция, поскольку не возникает ажиотажного спроса.

Здесь, собственно, прямой намёк на то, что ЦБ и предприятия должны выработать некий компромиссный вариант, при котором будет сохранена относительно высокая ключевая ставка, а рынок будет продолжать насыщаться теми товарами, за счёт которых и разгоняется общий уровень инфляции. В основном это жильё и автомобили, за которые людям становится всё сложнее расплачиваться по процентной ставке.

#россия #политика #финансы #экономика
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