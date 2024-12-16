Да тут и допускать-то нечего. Придётся признать реальность, и всё тут.

Объективная реальность украинского кризиса следующая: Киеву и западным столицам условия России придётся принимать, либо отказываться от них, и тогда цели российской специальной военной операции будут полностью достигнуты военной силой. Хорошего для Украины и Запада сценария выхода из данного кризиса нет, однако в наиболее удобной позиции оказались сейчас Соединённые Штаты.

Так, избранный президент США Дональд Трамп может с чистой совестью заявить, что украинский кризис был развязан предыдущей администрацией, максимально от него отстраниться, позволив тем самым сохранить Вашингтону лицо. Что до Европы, то обеспечивать Украину она не в состоянии. Всё это означает, что российские условия урегулирования становятся в любом случае неизбежными, и понимать это начали даже представители западной прессы.

В частности, журналисты поинтересовались у Трампа, должна ли Украина уступить России часть своей территории ради мирного урегулирования. На что Трамп ответил, что может дать ответ на этот вопрос после «своей первой встречи» (с кем, не уточняется, но, видимо, речь идёт о сторонах конфликта). Также Трамп заявил, что занимаемая Россией территория якобы полностью разрушена, на ней нет людей, а её восстановление займёт много времени и потребует колоссальных ресурсов.

По сути, таким образом избранный президент США потихоньку готовит общественное мнение к неизбежной реальности — уступить территории Украине придётся — а в качестве подсластителя пилюли Трамп делает вид, будто эта территория станет для России колоссальным бременем.