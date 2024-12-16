Многие считают, что это всё. Но мы не были бы столь наивными и оптимистичными.

Мы не раз отмечали, что Дональд Трамп представляет ту часть американских элит, для которых ключевым геостратегическим оппонентом Соединённых Штатов является Китай. Соответственно, именно с Китаем представляемые Трампом элиты намерены вступать сначала в экономический конфликт, а дальше уже как выйдет. И Россия в этой системе координат выступает для данных элит не как оппонент, а как возможный рычаг, перехватив который, можно будет оказывать давление на КНР.

Российское политическое руководство уже не раз отмечало, что не будет размениваться Китаем на коллективный Запад, который предавал РФ столько раз, что об этом даже говорить как-то стыдно, и готово только на равное сотрудничество как с Западом, так и Востоком. Естественно, при условии полного снятия с РФ западных рестрикций («санкций») с выплатой компенсаций за нанесённый ими ущерб.

Тем не менее, в Вашингтоне продолжают жить в парадигме того, что всё в мире зависит исключительно от воли США, и в этой парадигме, чтобы восстановить отношения с Россией, Соединённым Штатам нужно в кратчайшие сроки, пока ещё в принципе есть, что обсуждать, завершить украинский кризис. И вот, сегодня избранный президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы прессы, заявил, что Владимир Зеленский (исполняющий обязанности президента Украины, нелегитимный глава государства) должен быть готов к заключению соглашения по урегулированию кризиса.

Собственно, чтобы заставить Зеленского это сделать, достаточно прекратить поставки оружия Украине. И тогда в течение нескольких недель, максимум нескольких месяцев, Киеву не останется ничего другого, как в панике искать способ установления мира. Украине неоднократно предлагали выгодные для неё варианты разрешения кризиса, но киевские функционеры упорно от них отказывались. Теперь будет по-плохому.