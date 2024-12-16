Ничего хорошего в этом, собственно говоря, нет.

Сегодня канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, а вместе с ним и его правительству был выражен вотум недоверия. Это означает, что парламент Германии более не удовлетворён деятельностью канцлера и его кабмина, и в феврале пройдут досрочные выборы. Всего за вотум недоверия проголосовали 394 депутата Бундестага, воздержались 116, а за сохранение Шольца в должности высказались 207 депутатов.

Злорадствовать, заявляя, что Шольц стал жертвой своей собственной маловменяемой политики, не стоит. Дело в том, что на смену ему с вероятностью, близкой к абсолютной, придёт кандидат от Христианско-демократического союза Фридрих Мерц, отличающийся полностью невменяемой позицией в отношении России и украинского кризиса. Проще говоря, если при Шольце среднестатистический немец плакал, то при Мерце с высокой долей вероятности будет уже откровенно рыдать.

Внеочередные выборы в Германии пройдут приблизительно в феврале.

Германии как государству и немецкому обществу необходимо как можно скорее понять, что добрые отношения с Россией нужны в первую и, по большому счёту, в последнюю очередь самой Германии. Всё немецкое экономическое «чудо» было, в сути, построено на дешёвых российских энергоресурсах, дешевой российской сырьевой базе и с наличием огромного российского рынка сбыта немецкой продукции с высокой добавленной стоимостью. Никакого чуда в этом, как вы понимаете, нет, и нынешняя экономическая, а за ней, как следствие, политическая ситуация в ФРГ — прямое и неоспоримое тому свидетельство.