Делать это нужно обязательно. По-хорошему вековые оппоненты России не понимают. Понимают только методом сапога на шее.

Хотя представители коллективного Запада и изображают, будто применение баллистической ракеты средней дальности (БРСД) «Орешник», ставшее, на минуточку, первым в истории человечества боевым применением баллистической ракеты данного класса дальности, в реальности, конечно, результат действия данного оружия вызвал у соответствующих функционеров самую настоящую оторопь. Возможно, именно этот животный страх заставит их начать мыслить рационально, искать диалога с Россией и формировать новую архитектуру мировой безопасности вместе с РФ. Пока что видимого осознания реальности на Западе не наблюдается, а это значит, что необходимо продолжать обрастать шипами, когтями и клыками.

И вот, сегодня президент России Владимир Путин заявил о том, что в ближайшее время будет обеспечено серийное производство БРСД «Орешник». Новое оружие, добавил глава государства, станет ещё одним фактором обеспечения безопасности России и её союзников.

Здесь следует отметить, что страны коллективного Запада привыкли сотрудничать с сильными и подчиняться им же. Вывод советских/российских войск из Германии в начале 1990-х стал колоссальной стратегической ошибкой, которая привела к огромному количеству проблем, включая и расширение Североатлантического альянса, из-за которого сейчас безопасности России серьёзно подорвана. Развёртывание оружия, подобного «Орешнику», необходимо воспринимать как метафорический сапог, который сдавливает шею недоговороспособного оппонента до тех пор, пока тот не поймёт, что иного выхода, как договариваться на условиях давящего, у него нет.