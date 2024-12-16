Есть план минимум, а может быть план максимум. Если на «минимум» не согласятся.

Сейчас на Западе очень любят фантазировать, строить какие-то планы, бесконечно что-то обсуждать и делиться своим видением окончания украинского кризиса. Во всех этих обсуждениях принципиально отсутствует самое главное: учёт мнения России как государства, от которого в первую и последнюю очередь, собственно, и зависит, когда, как и на каких условиях украинский кризис будет завершён.

Обсуждать форматы урегулирования Запад должен именно с Россией, причём, минуя Украину, поскольку её мнение в этом вопросе абсолютно никого не интересует. Условия РФ хорошо известны, но на случай, если кто-то их запамятовал, сегодня российское военно-политическое руководство их напомнило в рамках расширенного заседания коллегии Минобороны.

Условия следующие: признание изменившихся территориальных реалий в их полных административных границах, начало обсуждения основных целей специальной военной операции в Стамбульском формате (полная демилитаризация, полная денацификация, нейтрализация Украины). В качестве демонстрации готовности Киева к реальным переговорам он (Киев) должен вывести войска с российской территории в том виде, в котором её признаёт Россия. Проще говоря, вся Херсонская и Запорожская области вместе с областными центрами должны быть безоговорочно переданы под контроль РФ, также оставшаяся территория ДНР должна быть освобождена от украинского военного присутствия.

Согласно комментарию президента России Владимира Путина и министра обороны России Андрея Белоусова, если Украина продолжит упираться и не принимать эти условия, то они будут становиться для Украины только хуже. До тех пор ВС РФ будут продолжать добиваться целей специальной военной операции силовым способом.

Как вы понимаете, для Киева и финансирующего его коллективного Запада это всё совершенно неприемлемо. Но, по всей видимости, на то и рассчитывают в Кремле: показать странам глобального Юга, что Киев и Запад абсолютно невменяемы и недоговороспособны. Следует осознавать, что указанные выше условия являются для России «планом минимум». Конечно, их достижение можно выдать за победу в конфликте, но объективная реальность такова, что РФ требуется также и формирование новой архитектуры мировой безопасности, не говоря уже о занятии дополнительных территорий (в частности, отрезания Украины от Чёрного моря). Слишком высокая цена была заплачена, чтобы соглашаться на условный «Стамбул+». Данное соглашение было актуальным весной 2022 года, сейчас уже ситуация радикально иная.