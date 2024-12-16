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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России появятся Войска беспилотных систем — Белоусов
Причём, уже сравнительно скоро.

Разговоры о том, что в российской армии, учитывая опыт специальной военной операции, необходимо сформировать не то новый вид вооружённых сил, не то род войск, не то ещё что-то, полностью связанное с беспилотными летательными аппаратами, ведутся с 2022 года. Понятно, что ведутся они преимущественно дилетантами, не разбирающимися в терминологии и иерархии вооружённых сил, но в целом их мечта сбывается: о том, что в России появятся Войска беспилотных систем, заявил сегодня министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Войска беспилотных систем будут новым родом войск, и процесс его создания планируется завершить в третьем квартале следующего года. По словам Белоусова, соответствующий род войск формируется в соответствии с поручением Верховного главнокомандующего ВС РФ (он же президент России) Владимира Путина.

Напомним, сегодня Путин заявил, что в войска ежедневно поступают несколько тысяч беспилотников различного назначения. В целом производство БПЛА в стране за последние годы выросло более чем в двадцать раз. Изначально у ВС РФ данное направление откровенно «проседало», и это не является ни для кого секретом, но на сегодняшний день преимущество в беспилотниках полностью на стороне российской армии.

#россия #политика #боевые действия
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