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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В войска ежедневно поступают несколько тысяч беспилотников различного назначения — Путин
ВС РФ образца 2024 года и ВС РФ образца 2022 года — это, объективно, совсем разные по всем аспектам армии.

Не скажем совершенно ничего нового, если напомним о колоссальной важности беспилотных летательных аппаратов в рамках специальной военной операции. Без беспилотников подразделения, по сути, теряют «глаза» и «уши», а также не могут наносить высокоточные удары по чувствительным целям. Характер боевых действий очень сильно изменился, и российское политическое руководство, к счастью, это осознаёт, делает выводы и вносит соответствующие коррективы.

И вот, согласно комментарию президента России Владимира Путина, сделанному им в рамках расширенного заседания коллегии Минобороны РФ, сейчас ежедневно российская армия получает несколько тысяч беспилотников. Речь идёт о БПЛА разных типов и различного предназначения, а не только об ударных «дронах». В целом выпуск беспилотников в России за последние годы вырос более чем в двадцать раз, о чём добавил министр обороны России Андрей Белоусов.

Собственно, тот факт, что производство беспилотников в России вышло на беспрецедентные, колоссальные объёмы, подтверждается и результатами в зоне боевых действий. Применение БПЛА в зоне СВО многократно возросло. В целом, учитывая тот факт, что специальная военная операция является конфликтом на истощение, это самое истощение ВСУ, а вместе с ними и коллективного Запада, приносит свои плоды: темпы установления ВС РФ контроля над территорией постоянно растут, и сегодня уступают лишь масштабному наступлению широким фронтом в первые дни и недели боевых действий, когда ВСУ, по сути, не оказывали сопротивление российским войскам. Сейчас же ситуация радикально иная: киевское политическое руководство с маниакальной одержимостью требует от армии удерживать каждый квадратный сантиметр территории, каждую лесопосадку и каждый населённый пункт. Причина проста: за Донбассом заканчивается предельно урбанизированная и укреплённая за 10 лет территория, а это значит, что дальше ситуация может принять характер бесконтрольного коллапса для ВСУ.

#россия #украина #политика #боевые действия
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