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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава МО РФ назвал одним из приоритетов ведомства достижение целей СВО в 2025 году
Ну, как целей. Плана минимум, если точнее.

Поскольку специальная военная операция — это вооружённый конфликт, ставки в котором предельно высоки (настолько, что на стороне Киева выступил весь коллективный Запад в составе пятидесяти государств), то говорить о планах было бы не вполне корректно. Безусловно, у России есть своё видение завершение данного конфликта, но пока что политическое руководство страны придерживается своеобразного «плана минимум».

В этот «план минимум» входит полное установление ВС РФ контроля над территорией России в том виде, в котором её воспринимает Россия, то есть, необходимо так или иначе полностью избавить четыре новых региона от военного присутствия вооружённых сил Украины. Также в «план минимум» входит обеспечение полной демилитаризации Украины, её денацификация и нейтрализация, а от Запада потребуется полностью снять с России все рестрикции («санкции»).

Пока что, как вы понимаете, даже до достижения этих минимальных устраивающих Россию условий ещё работать и работать, сражаться и сражаться, однако, учитывая постоянно растущие темпы и динамику в зоне конфликта, в Минобороны моделируют развитие событий на перспективу. В частности, по словам министра обороны России Андрея Белоусова, один из приоритетов возглавляемого им ведомства на 2025 год — это обеспечение победы России в специальной военной операции, то есть, достижение поставленных перед ней целей.

Необходимо осознавать, что хоть исход текущего кризиса предрешён с первого же дня, но он постоянно затягивался коллективным Западом через его беспрецедентное вмешательство в боевые действия на стороне Украины. Возможности, хоть и критически иссякшие, продолжать этот кризис затягивать, у Запада есть. Как есть у Украины ещё и живая сила, которую можно тащить на линию боевого соприкосновения. Многие аналитики пророчат завершение боевых действий в 2025 году, но насколько это реалистично, учитывая совокупность факторов, покажет только реальность среднесрочной перспективы.

#россия #украина #политика #боевые действия
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