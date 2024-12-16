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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Белоусов заявил, что вооружённый конфликт между РФ и НАТО возможен в ближайшие 10 лет
И виноват в этом будет исключительно коллективный Запад.

Многие справедливо отметят, что в рамках украинского кризиса ВС РФ уже и так сражаются против всего Североатлантического альянса, а если точнее, то против всего западного и аффилированного с ним блока государств. Именно эти пятьдесят государств финансируют Украину, поставляют ей военную технику, боеприпасы, обеспечивают обучение военнослужащих ВСУ, предоставляют запчасти для ремонта техники, а также в большинстве случаев осуществляют непосредственно сам ремонт, применяют свои средства разведки и целеуказания. В общем, уровень вовлечённости Запада в украинский кризис можно смело и с чистой совестью назвать предмаксимальным.

Следующий шаг — это только прямая интервенция западных вооружённых сил в данный кризис. Да, сейчас арсеналы западных, в особенности европейских стран, критически истощены из-за поставок вооружений Киеву, который бездарно их растрачивает в своих PR-действиях, но это дело, в теории, поправимое. Трудно сказать, как, учитывая тотальную утрату военно-промышленных компетенций на Западе, отсутствие доступных энергоносителей и ресурсной базы, не говоря уже о квалифицированных рабочих в необходимых количествах, но возможно. И эту вероятность необходимо учитывать.

Вот в Минобороны России и учитывают. Так, выступая на расширенном заседании МО РФ, глава ведомства Андрей Белоусов допустил возможность военного столкновения России и НАТО в ближайшее десятилетие.

Как отметил Белоусов, данная возможность подкрепляется тем фактом, что НАТО принимает ряд соответствующих решений, а США и их союзники вносят корректировки в свои доктринальные документы. Деятельность Минобороны России, добавил Белоусов, строится с учётом всех ключевых факторов, включая и вышеуказанные.

Необходимо понимать, что конфликт между Россией и НАТО будет выглядеть совсем иначе, нежели конфликт на Украине. Хотелось бы верить, что никого «с той стороны» жалеть российское политическое руководство не станет, вредительской для себя гуманности проявлять также не станет, и просто отстреляется по западным центрам принятия решений. В том числе и оружием Судного дня. Дабы минимизировать ущерб себе и максимизировать ущерб агрессору. Избежать катастрофы, в общем-то, можно: для этого Западу необходимо принять новые правила игры, принять условия России и согласиться на формирование новой архитектуры мировой безопасности.

#россия #украина #политика #боевые действия #нато
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