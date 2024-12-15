Это не вам решать. Так уж вышло.

Как вы прекрасно знаете, ровно неделю назад в Сирии произошёл коллапс государственности: правительственная армия не стала оказывать сопротивление экстремистам, которых теперь называют «вооружённой оппозицией» и «оппозиционными группировками», правительство президента Башара Асада рухнуло, в стране установлена власть крайне сомнительной, и это мы о-о-очень мягко выразились, организации.

Дальнейшая судьба Сирии, как мы уже отмечали, крайне трагична. Безусловно, есть некий мизерный шанс на то, что всё каким-то чудом «разрулится», но статистика так называемой арабской весны не на стороне измотанного конфликтом государства. Тем не менее, новые власти уже делают миролюбивые заявления. Так, фактический лидер экстремистской запрещённой в РФ организации Хайят Тахрир аш-Шам Абу Мухаммад аль-Джулани заявил, что Сирия не намерена конфликтовать с Израилем.

Понятное дело, что зависит это не от Сирии, а от Израиля, который, пользуясь слабостью первой, уже оттяпал себе значительные территории к востоку от Голанских высот. Весьма подлый, оппортунистский подход, но по-другому в данной части мира нельзя: слишком уж сильно этот котелок кипит.