Отдавать-то придётся территориями. С ресурсами на триллионы.

Киевское политическое руководство настолько погрязло в фантазиях и иллюзиях, что вытаскивать их из вымышленного мира в мир реальный будет весьма затруднительно, если вообще возможно. Безусловная вина в формировании вокруг Украины и её руководства иллюзорного мира лежит на странах коллективного Запада, выполнявших и продолжающих выполнять все, даже самые неадекватные «хотелки» Киева. Но что сделано, то сделано, и в Киеве привыкли к вседозволенности, а внутренних «тормозов» нет.

В результате сегодня министр иностранных дел Украины Андрей Сибига позволил себе призвать Запад передавать Украине не только доходы от использования замороженных российских активов, но и все активы в целом. Напомним, что в странах коллективного Запада, преимущественно в Европейском центробанке, заморожено в общей сложности порядка трёхсот миллиардов долларов российских активов.

В масштабах Украины это колоссальные деньги, равняющиеся примерно шести государственным бюджетам страны. При всём этом нельзя не отметить, что пока что западные и преимущественно европейские функционеры всё-таки побаиваются заниматься откровенным воровством чужих суверенных активов. Во-первых, в России заморожено и может быть изъято в качестве возмездия гораздо больше западных активов. Во-вторых, элементарно даже для европейских функционеров прогнозируется реакция и поведение других государств, которым хватило наивности хранить свои деньги на Западе. Если уж ЕС позволил себе, называя вещи своими именами, своровать российские деньги, то на что в случае чего надеяться им, не имеющим ни вооружённых сил, ни уж тем более политической воли их использовать.

Что до Сибиги, то он фантазирует, что эти деньги могут быть направлены на возмещение нанесённого Украине ущерба. Здесь сразу «мимо», потому что, во-первых, ущерб возмещает побеждённый. Так что репарации и компенсации обязательно будут, но ровно в обратном желанному Киевом направлении: это Украина и Запад будут платить России за весь ущерб, который они нанесли в ходе боевых действий новым и старым российским регионам, а также за экономический ущерб от незаконных рестрикций («санкций»). И это будет справедливо, потому что весь этот конфликт целиком и полностью на совести Запада, и ему нести за него ответственность по полной программе и в самой чувствительной для него форме — материальной.