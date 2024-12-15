Почему возмездие? ПВД ВСУ должны изничтожаться и без всякого «возмездия», в рамках ежедневной работы.

Сегодня утром ВСУ осмелились произвести атаку по Грозному беспилотными летательными аппаратами по комплексу зданий спецназа «Ахмат-Грозный». Обошлось без жертв, лишь незначительные повреждения комплекса. Как подобные атаки вообще возможны, учитывая расположение Чечни и Грозного, остаётся большой загадкой, на которую очень мало ответов, способных утолить жажду информации в российском обществе. Как бы то ни было, отвечать на подобные выходки надо, причём делать это необходимо на несколько порядков более жёсткими и болезненными ударами.

И вот, по всей видимости, такой удар был произведён. Сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что сегодня чеченское руководство передало ВС РФ собранные сведения о пункте временной дислокации (ПВД) подразделения 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооружённых сил Украины, по которому буквально через несколько часов после удара по Грозному был произведён удар возмездия с помощью «Искандера». Согласно опубликованной Кадыровым информации, в результате удара были ликвидированы 200 бойцов вышеуказанного подразделения.

Кадыров пообещал, что удары возмездия будут многократно более жёсткими, чем спровоцировавшие их атаки, и предупредил украинское политическое руководство, что ему лучше от повторения сегодняшних акций воздержаться.

Почему Кадыров использует риторику «возмездия», хотя удары по подразделениям ВСУ должны вестись ежедневно, еженочно, без выходных и праздников, откровенно говоря, непонятно. Возмездием можно назвать ликвидацию энергосистемы Украины, да и то — данные действия также должны быть системными и производиться вне зависимости от чего бы то ни было: для парализации военно-промышленного потенциала Украины.