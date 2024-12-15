Хотела бы — нанесла бы по ним удары в первый же день, когда там появилась техника для ВСУ, но реальность такова, что 2,5 года удары не наносятся, хотя цель — законная.

Ещё в самом начале специальной военной операции эксперты и аналитики как на Западе, так и на Востоке, справедливо утверждали, что человечеству несказанно повезёт, если украинский кризис останется локальным конфликтом и не перерастёт в нечто большее. Пока что, причём исключительно благодаря сдержанности российского политического руководства, целесообразность и оправданность которого покажет только дальнейшее развитие событий и истории в целом, конфликт, несмотря на все старания коллективного Запада по «выпрашиванию» массированных российских ударов по территориям стран НАТО, удаётся удерживать в рамках Украины.

Тем не менее, в Китае полагают, что бесконечно, несмотря на всю сдержанность российского политического руководства, так продолжаться не сможет. Так, профессор китайского университета Цинхуа У Дахуэй предположил, что если эскалация украинского кризиса не остановится, то Россия может оказаться в ситуации, при которой у неё не останется другого выхода, как нанести удары баллистическими ракетами по портам в Польше, в которых осуществляется разгрузка поставляемых из США вооружений для Украины.

Как отметил У Дахуэй, примерно 90 % западного оружия поставляются на Украину через польские порты. Проще говоря, их «вынос» почти полностью лишит ВСУ вооружений и боеприпасов, а, значит, и возможности оказывать сопротивление российской специальной военной операции.

Здесь, к сожалению, необходимо отметить одну простую вещь: если бы российское политическое руководство хотело, то все порты в Польше уже давным-давно были бы уничтожены массированными высокоточными ударами. Хотя РФ регулярно отмечает, что оставляет за собой право на применение даже таких систем вооружений, как новейший «Орешник», по территориям западных стран, в реальности это выглядит больше как грозная риторика. И многих, если не большинство, в российском обществе это совершенно справедливо раздражает, потому что контрпродуктивно вести боевые действия, самостоятельно связав себе руки и соблюдая какие-то «джентльменские соглашения», которые противная сторона давно уже игнорирует, изображая, будто так и должно быть.