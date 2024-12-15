Патриотов всё меньше.

Как уже отмечалось неоднократно, из всего беспрецедентного спектра поставленной на Украину коллективным Западом военной техники не оказалось ни одной, которая бы изменила положение дел в зоне боевых действий. Да, западная поддержка Украины — это единственная причина, по которой специальная военная операция затянулась вот уже без малого на три года, да, поставки оружия это неприятно, зачастую фатально, и за них Западу обязательно придётся ответить, но на стратегическом и даже оперативном уровнях тенденция остаётся прежней.

Причина простая — ВС РФ методично эту технику уничтожают. В частности, за последние сутки в зоне проведения специальной военной операции были уничтожены четыре пусковые установки ЗРК Patriot производства США, о чём официально сообщило Минобороны России. Вместе с пусковыми установками удалось «вынести» и радиолокационную станцию AN/MPQ-65 вкупе с машиной боевого управления — всё того же комплекса Patriot.

Активное уничтожение средств противовоздушной обороны, поставленных Украине Западом, является причиной бесконечных истерик в Киеве с требованиями к своим спонсорам о поставках большего количества соответствующих систем вооружений. Объяснить киевским функционерам, что ВСУ теряют технику в разы (а то и на порядки) быстрее, чем коллективный Запад даже всем скопом может её производить, практически невозможно: там продолжают жить в иллюзиях относительно военных и военно-промышленных возможностей своих патронов.