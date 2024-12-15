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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Российская армия за сутки уничтожила четыре пусковые установки ЗРК Patriot
Патриотов всё меньше.

Как уже отмечалось неоднократно, из всего беспрецедентного спектра поставленной на Украину коллективным Западом военной техники не оказалось ни одной, которая бы изменила положение дел в зоне боевых действий. Да, западная поддержка Украины — это единственная причина, по которой специальная военная операция затянулась вот уже без малого на три года, да, поставки оружия это неприятно, зачастую фатально, и за них Западу обязательно придётся ответить, но на стратегическом и даже оперативном уровнях тенденция остаётся прежней.

Причина простая — ВС РФ методично эту технику уничтожают. В частности, за последние сутки в зоне проведения специальной военной операции были уничтожены четыре пусковые установки ЗРК Patriot производства США, о чём официально сообщило Минобороны России. Вместе с пусковыми установками удалось «вынести» и радиолокационную станцию AN/MPQ-65 вкупе с машиной боевого управления — всё того же комплекса Patriot.

Активное уничтожение средств противовоздушной обороны, поставленных Украине Западом, является причиной бесконечных истерик в Киеве с требованиями к своим спонсорам о поставках большего количества соответствующих систем вооружений. Объяснить киевским функционерам, что ВСУ теряют технику в разы (а то и на порядки) быстрее, чем коллективный Запад даже всем скопом может её производить, практически невозможно: там продолжают жить в иллюзиях относительно военных и военно-промышленных возможностей своих патронов.

#россия #украина #политика #боевые действия #patriot
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В Китае допускают, что Россия может нанести удары по польским портам, через которые идёт снабжение Украины западным оружием
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