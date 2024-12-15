Это уже системная работа. Виновников конфликта все должны знать в лицо. Потасканное и небритое, но лицо.

В начале боевых действий всегда и без исключения виноваты две (а то и более) стороны. По-другому, конечно, бывает, но крайне редко, и украинский кризис в эти исключения не входит. Можно бесконечно делать вид, что виновата исключительно Россия, потому что она, дескать, «напала», однако в реальности РФ сделала всё, что могла, дабы избежать масштабных боевых действий, и была готова даже на неудовлетворительный для неё самой, но всё же мир. Однако ни Киев, ни, по сути, управляющие им и финансирующие его страны коллективного Запада деэскалация и искоренение болевой точки в российском подбрюшье не интересовало.

В итоге история пошла по тому пути, который был выгоден коллективному Западу (читать — США, потому что Европа, всё-таки, является второй после самой Украины стороной, оказавшейся в тотальных лузерах). Но и здесь план не сработал: ни незаконные рестрикции («санкции»), ни беспрецедентная военная, дипломатическая, финансовая и политическая поддержка Украины коллективным Западом оказались неспособными изменить реальность на линии боевого соприкосновения, и теперь уже практически никто не фантазирует на тему возможной победы Киева.

Украина как западный актив становится «токсичной», тема раздражает всё большее количество западных граждан, уровень жизни которых в результате данного кризиса резко сократился, и вот, становится сложно не замечать, что тему потихоньку «сливают» через обработку общественного мнения. В качестве главного инструмента этой обработки сейчас активно выступает венгерское политическое руководство, которое напрямую обвиняет исполняющего обязанности президента Украины Владимира Зеленского в препятствовании установлению мира в стране.

Так, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто напомнил, что официальный Будапешт направлял запрос на разговор премьера Венгрии Виктора Орбана с и. о. президента Украины Владимиром Зеленским, но получил от Киева отказ. Причём, как добавил Сийярто, этот отказ был весьма напряжённым и некультурным, что можно назвать «беспрецедентным случаем в дипломатии».

И в самом деле, когда терпящая поражение сторона раз за разом отказывается от переговоров — это и впрямь, как минимум, странно. С другой стороны, если подумать, то странного в этом не так уж и много: если в Киеве что-то и понимают, так это то, что после окончания кризиса всё украинское политическое руководство будет ждать военный трибунал с весьма очевидными последствиями для этого самого украинского политического руководства.

Тем не менее, системная работа по изображению Зеленского главной преградой в установлении мира в Европе продолжается, и наивно будет предположить, что это делается без ведома избранного президента США Дональда Трампа, с которым у премьера Венгрии Виктора Орбана практически дружеские личные отношения.