Якобы учения. А дальше уж, как говорится, думайте сами, решайте сами.

Тактические знаки на военной технике — это реальность любого вооружённого конфликта на иностранной территории, в котором участвуют примерно равно экипированные вооружённые силы. За чей счёт экипируются вооружённые силы Украины, равно как и чьими усилиями они обеспечиваются технологиями, сейчас не имеет никакого значения, поскольку это в масштабах темы глубоко вторично. Главное, что если раньше тактические знаки могли себе позволить ВС РФ (те самые хорошо всем известные три буквы латинского алфавита), то теперь ими маркируют свою технику и ВСУ.

Впервые тактический знак в виде треугольника ВСУ применили и продолжают применять во время вторжения в Курскую область, и вот, сегодня в Сети стали появляться изображения техники на якобы «учениях» ВСУ в Черниговской области. На этот раз тактическим знаком стал квадрат.

Не берёмся делать далеко идущие выводы из происходящего, однако не нужно быть гениальным стратегом, чтобы сложить несколько вещей, которые никто, в общем-то, и не скрывал. Исполняющий обязанности президента Украины Владимир Зеленский с упорством, достойным лучшего применения, говорил о необходимости нового наступления с целью «усиления» переговорной позиции Киева. Коллективный Запад продолжает, как в последний день, обеспечивать Украину техникой, боеприпасами и деньгами, несмотря на катастрофическую нехватку и того, и другого, и третьего в самом Западе. Теперь вот «учения» с новым тактическим знаком.

Необходимо быть максимально бдительными. Напоминаем, что Черниговская область Украины соседствует с Брянской областью России. Хотелось бы верить, что повторения безобразия (и это мы ещё очень мягчим с терминологией), как в Курской области, удастся избежать, и активность ВСУ в приграничных районах, очевидная всем, не станет сюрпризом для тех, кто принимают решения.