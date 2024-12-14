Мы не говорили бы «гоп», пока ещё прыжок не завершён.

Грузинское политическое руководство очень разумно и предусмотрительно взяло на заметку катастрофу, которая последовала на Украине вслед за произошедшим в Киеве «Майданом», и теперь активно использует данный свершившийся факт как демонстрацию того, что бывает, если «майдан», ставший уже именем нарицательным, одерживает победу. А бывает то, что Грузия, в общем-то, и так уже переживала: абсолютную утрату суверенитета, войну и раздел на части, ведь, как мы помним, Абхазию и Южную Осетию грузинское государство в результате неадекватной политики тогдашнего президента Михаила Саакашвили потеряло без обозримых перспектив по их возвращению.

И вот, «протестные» действия в Тбилиси стихают, и грузинское политическое руководство вновь заявляет о том, что попытка «майдана» в Грузии провалилась. По словам премьера страны Ираклия Кобахидзе, «майдан»в Грузии никогда не состоится.

Здесь, конечно, мы бы на месте Кобахидзе были чуть более аккуратными в заявлениях и выводах. Во-первых, никогда не стоит говорить «никогда», особенно, когда страна пока ещё только на пути к восстановлению суверенитета и на данный момент оным не обладает. Во-вторых, пока ещё подавить «майдан» не удалось полностью, равно как не удалось и арестовать и посадить тех, кто его организовывали.

Проще говоря, пока рано заявлять «гоп»: прыжок ещё не завершился.