Так выглядит отсутствие суверенитета. Когда другие решают, с кем вам сотрудничать, а с кем — враждовать. Печальное зрелище.

Несмотря на то, что Турция де-факто пытается сидеть на стольких стульях, на скольких в принципе возможно сидеть, по сути страна остаётся максимально встроенной в коллективно-западные финансовые, военные, экономические и иные системы. А это значит, что недавние незаконные рестрикции («санкции») США против «Газпромбанка» — одного из последних российских банков, которого не затрагивали ограничения, благодаря чему государства могли оплачивать поставки природного газа из РФ — ударили и по Турции, являющейся одним из основных потребителей российского газа.

И вот, стало известно, что турецкое руководство подало заявку на вывод её финансовых организаций из списка ограниченных Соединёнными Штатами в отношении «Газпромбанка». Как сообщает турецкая пресса, сейчас американская сторона определяет, как можно решить данную задачу.

Собственно говоря, так и выглядит полное, нет, полнейшее отсутствие государственного суверенитета. Когда другие державы решают за вас, с кем вам можно торговать и дружить, а кого изображать агрессором и с кем разрывать нужные в первую и последнюю очередь вам самим отношения. Выглядит это всё крайне печально, поэтому надежда мира на то, что многополярность восторжествует, и США вернутся туда, где они и должны находиться — в доминирование в Северной и Южной Америках, и более нигде.