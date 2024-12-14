Вот это уже серьёзное заявление с заявкой на последствия для кое-кого.

Несмотря на то, что в условиях России по мирному урегулированию украинского кризиса вписано международное признание новых территориальных реалий по состоянию на конец 2022 года, реальность разворачивается таким образом, что в перспективе аппетиты Москвы могут значительно вырасти. Оно и понятно: ВС РФ побеждают в данном вооружённом конфликте, ничто эту реальность уже не изменит, и вопрос заключается лишь в том, где политическое руководство России примет решение остановиться.

Если в Киеве не осознают реальность, а коллективный Запад не перестанет Украину финансировать, то останавливаться, вероятно, придётся сильно дальше, чем на границах образца конца 2022 года. На это сегодня весьма недвусмысленно намекнул зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в рамках пленарного заседания XXII съезда партии «Единая Россия», председателем которой он является.

По словам Медведева, опыт интеграции новых регионов в состав России может быть востребован и в будущем — в том случае, «если в составе нашей страны ещё появятся новые, но очень близкие нам регионы».

Не берёмся судить, о каких конкретно регионах говорит Медведев, как и не берёмся гадать, является ли его речь согласованной с высшим российским политическим руководством. Понятно, что если официальный Киев продолжит упорно отрицать реальность, то России не останется ничего другого, как добиваться целей специальной военной операции силовым способом, а это автоматически будет означать занятие новых территорий. Вопрос в другом: нужно ли это России на самом деле, ведь чем дальше в центр, тем менее полезной с экономической точки зрения и проблемной с социальной точки зрения становится та самая территория. А любой конфликт должен иметь целью извлечение из него определённой выгоды, а не вороха проблем.