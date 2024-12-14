Саломе Зурабишвили заявила, что уходить не собирается. А раз не собирается, то придётся выносить.

Несмотря на то, что в Грузии сейчас непростая политическая обстановка, вызванная действиями финансируемых коллективным Западом некоммерческих организаций, собирающих те самые «мирные» и «демократичные» митинги, которые при этом не санкционированы правительством страны, руководство страны проявляет стойкость, и вот, сегодня избрало нового президента.

Им стал кандидат от правящей партии «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили. За избрание его президентом проголосовали 224 члена избирательной коллегии выборщиков парламента Грузии из 300.

Понятное дело, грузинские функционеры, действующие в интересах других государств, включая и пока ещё действующую президента Саломе Зурабишвили, сразу же объявили всё происходящее незаконным и нелегитимным. Зурабишвили даже посмела заявить, что не покинет пост президента до тех пор, пока не будет избран «легитимный» парламент.

Здесь госпоже Зурабишвили остаётся только пожелать беречь здоровье, потому что раз она не захочет освобождать кабинет президента добровольно, то это придётся делать силовым органам, затем под конвоем ведя на тот момент уже экс-президента страны в зал суда.