В Китае он дебютировал ещё в начала 2023 года.

Брутальный кроссовер Haval H7, дебютировавший в Китае в начале 2023 года под названием DaGou, готовится к выходу на мировой рынок в 2025 году. Модель будет доступна как с традиционным ДВС, так и в гибридной версии.

Информация о глобальной версии Haval H7 появилась благодаря российскому подразделению бренда. Кроссовер был представлен на конференции для дилеров, а в 2024 году демонстрировался на различных международных мероприятиях. Официальные изображения Haval H7 недавно опубликовал южноафриканский офис компании.

Внешне глобальная версия практически идентична китайской модели. Отличительные черты дизайна – квадратные колесные арки с массивными накладками и заклепками, «мускулистые» боковины, круглые светодиодные фары и задние фонари с характерными «бровями».

Габариты глобальной версии пока не раскрыты, но, вероятно, они соответствуют китайской спецификации: длина – 4705 мм, ширина – 1908 мм, высота – 1780 мм, колесная база – 2810 мм. Для сравнения, российский Haval Dargo имеет размеры 4620/1890/1780 мм и колесную базу 2738 мм. Дорожный просвет H7/DaGou – 200 мм.

Интерьер глобальной «семерки», судя по всему, также скопирован с китайского аналога: отдельные экраны приборной панели и мультимедийной системы, массивный центральный тоннель и вертикальные дефлекторы обдува.

На экспортных рынках, как и в Китае, будут доступны бензиновая и гибридная версии. Бензиновый H7, возможно, будет предлагаться только с двухлитровым турбомотором мощностью 238 л.с., в то время как в Китае также доступен 1,5-литровый двигатель (184 л.с.). Гибридная установка базируется на 1,5-литровом турбомоторе. Предусмотрен полный привод.

В ЮАР продажи Haval H7 начнутся в январе 2025 года. В течение года кроссовер появится и в других странах, включая, вероятно, Россию. Не исключено, что для российского рынка H7 будет производиться локально.