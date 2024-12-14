Выпрашивание Киевом массированных ударов по энергосистеме Украины продолжается. Надо соответствовать и исполнять желание.

Всякий раз, когда мы упоминаем про вопиющую инфантильность киевского политического руководства, мы делаем это отнюдь не ради риторического приёма. Дело в том, что поведение официального Киева и впрямь инфантильное: оно отдаёт приказы, не понимая и не просчитывая последствия, позволяет себе впадать в истерики, пакостить соседу за то, что тот занимается его воспитанием, и совершенно не усваивает никаких уроков из происходящего.

Казалось бы, вчера Минобороны России прямым текстом заявило, что массированный удар по энергосистеме Украины является ударом возмездия (в назидание, в воспитательных целях) за поведение Киева и его спонсоров. Понятное дело, что это исключительно риторика для стран, поддерживающих РФ, ведь в реальности массированный удар готовился сильно заранее, ещё когда никакого удара ATACMS по аэродрому в Таганроге и в мыслях не было, но официальный комментарий есть и несёт определённый весьма простой посыл: меняйте своё поведение, и хотя бы что-то от энергосистемы у вас будет сохранено.

Но по вышеуказанной причине официальный Киев уроков не усваивает, поэтому сегодня ночью позволил себе опять нанести удар беспилотниками по общепризнанной территории России, то есть, осуществить террористическую с точки зрения международного гуманитарного права атаку (потому что Украина определила для себя данный конфликт исключительно в своих границах в том виде, в котором она их признаёт).

В результате атаки беспилотниками в Орловской области была повреждена цистерна с нефтепродуктами на нефтебазе, а в Белгородской области дрон угодил в частный дом, убив ребёнка и ранив женщину с малолетней дочерью.

Как вы прекрасно понимаете, Украина продолжат всеми силами выпрашивать у России продолжения массированных ударов по остаткам энергосистемы. И ситуация складывается таким образом, что на эти просьбы обязательно надо откликаться: только полное обесточивание Украины позволит если не парализовать полностью, то как минимум очень сильно ограничить производство тех самых беспилотников. И винить в этом население Украины должно исключительно своё собственное политическое руководство, у которого была масса шансов завершить кризис, но которое упорно отказывалось и продолжает отказываться это делать. Необходимо понимать, что возможностей для силового завершения специальной военной операции у России предостаточно, и именно этот факт является ключевым в озвученных Москвой требованиях к Украине и Западу для политико-дипломатического урегулирования сложившейся ситуации. Проще говоря, надо по-хорошему полностью выполнять требования России, потому что в противном случае они будут выполнены по-плохому.