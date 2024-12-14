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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Крупнейшая фракция Европарламента выступила против запрета автомобилей с ДВС
Депутаты обеспокоены финансовым кризисом в отрасли и риском массовых сокращений рабочих мест.

Европейская народная партия (EPP Group), крупнейшая фракция Европарламента (188 из 720 мест), призвала к пересмотру экологической политики в отношении автопрома. Депутаты обеспокоены финансовым кризисом в отрасли и риском массовых сокращений рабочих мест.

По мнению EPP Group, европейский автопром столкнулся с системным кризисом, вызванным форсированным «озеленением» и перспективой запрета на продажу новых автомобилей с ДВС с 2035 года. Автопроизводители инвестировали миллиарды евро в разработку электромобилей, однако замедление спроса на них не позволяет окупить вложения и приводит к ухудшению финансовых показателей компаний, таких как Volkswagen, Audi, Stellantis и Mercedes-Benz.

Многие производители скорректировали свои стратегии и продлили жизненный цикл моделей с ДВС, однако ужесточение экологических норм и углеродные штрафы вынуждают их ограничивать выпуск таких автомобилей, усугубляя кризис.

Сокращения в Volkswagen и простои заводов Stellantis затрагивают и поставщиков: Bosch, Schaeffler, Valeo также вынуждены закрывать предприятия и увольнять сотрудников. В итоге страдает вся отрасль, даже те игроки, которые показывают внешнее благополучие, как, например, BMW Group.

EPP Group предлагает смягчить или отложить ужесточение углеродных штрафов и отменить запрет на автомобили с ДВС после 2035 года. Автопром обеспечивает 7% ВВП Евросоюза и 13,8 млн рабочих мест, поэтому его крах приведёт к серьезным социально-политическим последствиям.

EPP Group поддерживает достижение углеродной нейтральности к 2050 году, но призывает скорректировать путь к этой цели и снизить давление на автопром. Депутаты указывают на сомнительную экологичность электромобилей без решения проблемы утилизации батарей. Существующие мощности по переработке несопоставимы с масштабами отрасли. Развитие зарядной инфраструктуры остается недостаточно быстрым и неравномерным.

EPP Group предлагает разрешить продажу новых plug-in гибридов и автомобилей с ДВС, работающих на синтетическом углеродно-нейтральном топливе, после 2035 года. Также фракция призывает к государственному финансированию НИОКР в автопроме.

#автомобили
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