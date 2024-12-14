Самое время вспомнить про ставку.

В ноябре 2024 года объём автокредитования на российском рынке подержанных автомобилей упал на 38% по сравнению с октябрем. Средняя сумма кредита снизилась на 6%, до 1,16 млн рублей, сообщает Pango Cars.

Наиболее популярной маркой, приобретаемой в кредит на вторичном рынке, в ноябре стала Kia (13,3% от общего объёма продаж). За ней следуют Hyundai (10,5%) и Lada (6,8%). В тройку лидеров по моделям вошли Kia Rio, Hyundai Solaris и Lada Vesta.

Десятая часть выданных кредитов (10,8%) пришлась на автомобили 2018 года выпуска. Далее по популярности следуют машины 2021 и 2017 годов (9,3% и 8,5% соответственно). Средняя стоимость автомобиля с пробегом, приобретенного в кредит, составила 1,5 млн рублей. Средняя ставка по кредиту — 24,7% годовых, срок кредитования — 6 лет.

Резкое падение объёмов автокредитования на рынке подержанных автомобилей связано с изменением ключевой ставки, что в целом негативно влияет на автомобильный рынок, отмечают в Pango Cars. Нетипичный рост продаж в августе и сентябре был вызван слухами о возможном повышении ставки в октябре и опасениями по поводу увеличения утилизационного сбора.