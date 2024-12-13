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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Роскомнадзор ограничил доступ к мессенджеру Viber в России
Мессенджер стал рассадником беспредела. По версии РКН.

На протяжении трёх лет Роскомнадзор терпел присутствие мессенджера Viber на российском рынке даже несмотря на многочисленные факты его использования для мошенничества и иных противоправных действий. На контакт с российскими надзорными органами мессенджер за три года так и не удосужился выйти, поэтому сегодня не стало неожиданностью, что Роскомнадзор объявил об «ограничении» к нему доступа. По сути — о блокировке.

Следует отметить, что из так называемой большой тройки мессенджеров — Telegram, WhatsApp и Viber — в России Viber практически не пользуется спросом, поэтому говорить о том, что данное решение РКН затронет интересы российских пользователей, не приходится. Раз уж пошли на «замедление» YouTube, который смотрели все, у кого вообще есть доступ к интернету, то с Viber всё в сотни раз проще.

Необходимо понимать, что период глобализации стремительно заканчивается, причём происходит это по причине того, что глобализаторы потеряли нюх и чувство реальности. Как было, уже в любом случае никогда не будет, и к этому необходимо быть морально готовыми. А уж плохо это или хорошо, это вопрос восприятия, и государства ими не оперируют вовсе.

#россия #роскомнадзор #мессенджеры #viber
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