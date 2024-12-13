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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Генсек НАТО заявил о наличии «секретного» плана по усилению переговорной позиции Украины
Прекращайте фантазировать и принимайте условия РФ, пока не стало ещё хуже.

Казалось бы, с украинским кризисом всем всё уже понятно: его исход был предрешён 24 февраля 2022 года, и все попытки коллективного Запада задушить Россию сначала «санкциями» (незаконными рестрикциями), а затем, когда они не сработали, вооружить Украину и позволить ей усилить свои переговорные позиции, полностью провалились. Но на Западе продолжают жить в иллюзиях, и свою слабость, не говоря уж о прямом поражении, признавать не собираются.

Понятно, что рано или поздно сделать это придётся, хотя бы потом, что обманывать своё общество можно ровно до тех пор, пока объективная реальность не обрушивается на него холодным отрезвляющим душем. Но пока что построение миража продолжается. Так, по словам генерального секретаря НАТО Марка Рютте, у альянса есть некий план усиления переговорных позиций Украины. В подробности Рютте вдаваться не стал, сославшись на «секретность» данного плана.

Не берёмся гадать, что содержится в этом плане. Реальность такова, что положение дел не может изменить даже прямая интервенция европейских вооружённых сил на стороне Киева. В этом случае будет просто применён последний аргумент, и тогда повезёт крайне немногим.

Сейчас генсек НАТО пытается сделать так, чтобы привыкшие жить и обороняться за чужой счёт европейские страны наконец-то начали перечислять хотя бы 3 % своего ВВП в общий бюджет альянса. Слишком долго Европа пользовалась американской протекцией, не неся при этом никаких военных расходов. Вообще, славные времена европейского благополучия стремительно уходят в прошлое: дешёвых российских ресурсов, а вместе с ними и конкурентоспособной промышленности больше не будет, за оборону придётся платить свои кровно заработанные деньги, а не сидеть за спиной у США, да и с Китаем продолжают портиться отношения — да-да, с тем самым Китаем, который снабжает Европу дешёвым ширпотребом, от которого та зависит в совершенно безумной степени. Осталось только и с Китаем разругаться, чтобы вспомнить жизнь периода начала XX века.

#россия #украина #политика #боевые действия #нато #психиатрия
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