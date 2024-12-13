Кто-то традиционно врёт. И мы, кажется, догадываемся, кто.

За время специальной военной операции мы уже привыкли к бесконечной лжи, фантазиям и истерикам киевского политического руководства. Постоянные сказки про 90—100-процентный перехват российских средств поражения, особенно в реалиях того, что эти заявления ни коим образом не соотносятся с положением дел «на земле», надоели всем, и всерьёз их не воспринимает давно уже никто.

Включая, по всей видимости, само киевское политическое руководство. Так, сегодня Воздушные силы ВСУ сообщили о том, что в ходе массированного удара удалось перехватить аж 81 из 94 участвовавших в ударе ракет. Если брать эти заявления на веру, то получается, что всего 13 ракет крайне болезненно повредили энергосистему в западной части Украины, что почти половина абонентов остались без электроснабжения. Понятно, что верить этим заявлениям — проявлять к себе полное неуважение. Тем более что в МИД Украины, например, о чудесной эффективности противовоздушной обороны страны ничего не знают, иначе бы, полагаем, не просили от Запада её постоянного усиления.

Так, глава МИД Украины Андрей Сибига после массированного удара в требовательной манере заявил, что Западу необходимо предоставить Украине двадцать систем противовоздушной обороны для защиты от российских атак.

Как вы понимаете, что-то здесь не сходится: если украинская имеющаяся ПВО может сбивать 81 из 94 ракет, то зачем ей усиление? Чтобы снова, как в период двухлетней давности, демонстрировать 150-процентную эффективность и «сбивать» даже больше ракет, чем было запущено российскими стратегическими ракетоносцами? Очевидно, что военное руководство Украины обманывает и себя, и людей, и спонсоров, вот только делать это получается всё более топорно и неубедительно.